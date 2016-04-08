Брюссель, 8 апреля, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Два сотрудника французской полиции подтвердили, что в Бельгии арестован главный подозреваемый в нападениях на Париж 13 ноября — Мохамед Абрини, передает Associated Press.

mag.kg Теракт в Париже

Полицейские на правах анонимности рассказали, что это последний пойманный участник парижских терактов, личность которых удалось установить. Бельгийская прокуратура подтвердила «несколько арестов», но не назвала имени Абрини, который никогда не считался подозреваемым в терактах в Брюсселе 22 марта.

О связях задержанного с атаками на Париж также не было известно. Его заметили в атаке на конвой, следовавший в Париж, накануне взрывов в метро и аэропорту Брюсселя. После этого Абрини исчез.

Один из французских полицейских полагает, что Абрини — это тот «человек в шляпе», который был снят скрытой камерой видеонаблюдения в аэропорту «Завентем».