Чебоксары, 8 апреля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. В Чувашии в День Победы над зданиями исполнительной власти разрешено вывешивать копии знамени, водруженного над рейхстагом в мае 1945 года. Также копии Знамени Победы можно будет использовать в торжественных мероприятиях, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект принят на сессии Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

9 мая 2015 года, Чебоксары. Парад Победы

Законопроект «Об использовании копии Знамени Победы в Чувашской Республике» принят в целях «увековечения народного подвига» в Великой Отечественной войне, в «ознаменование заслуг» советских воинов перед Отечеством и «в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков». Инициатором выступил депутат Дмитрий Евсеев.

Согласно документу, 9 мая копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях, в которых размещаются органы государственной власти республики, наряду с государственными флагами России и Чувашии. Также копии Знамени Победы можно использовать органам власти и общественным объединениям при проведении торжественных мероприятий в рамках праздника 9 мая, при возложении венков к памятникам и в другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Отметим, что в большинстве регионов страны приняты аналогичные законодательные решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , за годы Великой Отечественной войны из Чувашии с учетом довоенных призывов было мобилизовано более 208 тыс. человек. Около 106 тыс. из них отдали жизни на фронте. Около 54 тыс. человек награждены орденами и медалями. 80 жителей Чувашии (из них 20 посмертно) получили звание Героя Советского Союза.