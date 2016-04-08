Путин встретился с Мединским. О коррупции не говорили, говорили о деньгах
Москва, 8 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Мединский рассказал Путину, что целевые средства, которые выделяются на развитие российского кинематографа, удается частично восстановить благодаря возврату компаниями части инвестированной суммы по итогам проката фильмов.
«Вместе с тем мы ввели три года назад новый механизм, который нас спасает. Часть денег, инвестируемых в кино, возвращается компаниями обратно, раньше этого не было. За счёт этих возвратов мы фактически восполняем бюджет, он даже становится чуть больше», — отметил Мединский. Насколько эффективно расходуются эти средства министр не уточнил.
Напомним, в 2016 году Фонд кино распределил между российскими продюсерами 2,8 млрд бюджетных средств.
Также Мединский рассказал президенту, что новый корпус ВГИКа, который Путин ранее посещал, запущен и работает. Фонд кино обрел небольшое здание в центре столицы, которое ранее занимал коммерческий бизнес-центр.
Министр сообщил Путину о квотах на поддержку детского и анимационного кино. «В общей сложности — 25%. Сразу наши детские фильмы стали получать призы, собирают кассу. Мультфильмы — это вообще наша гордость: максимальное количество зрителей, это уникальная российская продукция».
Не забыл Мединский похвалить российские сериалы. Он заявил, что его ведомство поддерживает производство тех сериалов, которые сами не выгодны телеканалам. Имеется в виду классика литературы или дорогие исторические сериалы.
«Первые примеры нашего совместного производства, телеканалов и Минкультуры, — «Тихий Дон», «Бесы» по Достоевскому, «Молодая гвардия» Фадеева, «Екатерина Великая», — рассказал Мединский.
Эти сериалы стали собирать максимальную аудиторию, отметил министр. «Телеканалы просто потрясены тем, какой вкус сохранился у наших телезрителей!», — подытожил Мединский.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в отношении чиновников Минкультуры РФ и ряда предпринимателей были возбуждены уголовные дела. Под следствие попали: замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор строительной фирмы АО «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий компанией Александр Коченов, а также генеральный директор коммерческой фирмы Никита Колесников.
Все они обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрации объектов культурного наследия.