Москва, 8 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Мединский

Мединский рассказал Путину, что целевые средства, которые выделяются на развитие российского кинематографа, удается частично восстановить благодаря возврату компаниями части инвестированной суммы по итогам проката фильмов.

«Вместе с тем мы ввели три года назад новый механизм, который нас спасает. Часть денег, инвестируемых в кино, возвращается компаниями обратно, раньше этого не было. За счёт этих возвратов мы фактически восполняем бюджет, он даже становится чуть больше», — отметил Мединский. Насколько эффективно расходуются эти средства министр не уточнил.

Напомним, в 2016 году Фонд кино распределил между российскими продюсерами 2,8 млрд бюджетных средств.

Также Мединский рассказал президенту, что новый корпус ВГИКа, который Путин ранее посещал, запущен и работает. Фонд кино обрел небольшое здание в центре столицы, которое ранее занимал коммерческий бизнес-центр.

Министр сообщил Путину о квотах на поддержку детского и анимационного кино. «В общей сложности — 25%. Сразу наши детские фильмы стали получать призы, собирают кассу. Мультфильмы — это вообще наша гордость: максимальное количество зрителей, это уникальная российская продукция».

Не забыл Мединский похвалить российские сериалы. Он заявил, что его ведомство поддерживает производство тех сериалов, которые сами не выгодны телеканалам. Имеется в виду классика литературы или дорогие исторические сериалы.

«Первые примеры нашего совместного производства, телеканалов и Минкультуры, — «Тихий Дон», «Бесы» по Достоевскому, «Молодая гвардия» Фадеева, «Екатерина Великая», — рассказал Мединский.

Эти сериалы стали собирать максимальную аудиторию, отметил министр. «Телеканалы просто потрясены тем, какой вкус сохранился у наших телезрителей!», — подытожил Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в отношении чиновников Минкультуры РФ и ряда предпринимателей были возбуждены уголовные дела. Под следствие попали: замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор строительной фирмы АО «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий компанией Александр Коченов, а также генеральный директор коммерческой фирмы Никита Колесников.

Все они обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрации объектов культурного наследия.