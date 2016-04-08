Астана, 8 апреля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. В Казахстане продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями в первом квартале текущего года, стала дороже на 3,6% по сравнению с декабрем 2015 года, а продукция животноводства по сравнению с тем же периодом подорожала на 2,5%. Об этом сегодня сообщил Комитет по статистике Министерства национальной экономики республики.

ИА REGNUM Цены растут

Как отмечается в сообщении, больше всего в январе-марте подорожала крупа гречневая — на 6,5%, пшеница — на 4,6%, ячмень — на 3%, кукуруза — на 1%, рожь — на 0,9%, овес — на 0,4%, просо — на 0,3%, рис — на 0,2%.

При этом было зафиксировано снижение цен на некоторую овощную продукцию. В частности, свекла столовая подешевела на 1,3%, картофель — на 1,2%, лук репчатый — на 0,4%. Морковь же подорожала на 0,7%, капуста — на 0,3%. Выросли также цены на горох — на 10,5% и семена подсолнечника — на 5,4%.

По данным Статкомитета, за три месяца выросла также цена на мясо птиц — на 4,7%, скота крупного рогатого — на 2,5%, свиней — на 2,1%, овец — на 1,1%. А вот конина подешевела на 0,2%.

В списке подорожавших сельхозпродуктов присутствуют также молоко сырое (рост 3,4%) и яйца (1%).

Кроме того, Комитет по статистике опубликовал сегодня экспресс-информацию об изменении цен на социально-значимые продовольственные товары за период с 29 марта по 5 апреля 2016 года.

Согласно этим данным, индекс цен на 33 наименования социально-значимых продовольственных товаров за неделю повысился на 3%.

В период с 29 марта по 5 апреля 2016 года больше всего подорожала капуста белокочанная — 4,5%, а также гречневая крупа — 2,3%. При этом с начала года капуста выросла в цене на 10,5%, а гречка — на 10,3%.

Наибольший рост на капусту в период с 29 марта по 5 апреля был зафиксирован в Джамбульской области — 10,4%, а на гречку — в городе Павлодаре (14,4%). За период с начала года капуста белокочанная значительнее всего выросла в цене в городе Джезказгане (23,3%) и в Таразе (23,2%). По росту стоимости гречневой крупы с начала года лидирует все тот же Павлодар — 22%.

Напомним, как сообщалось ранее, уровень инфляции в Казахстане за первый квартал 2016 года составил 3%.

А по прогнозу председателя правления Национального банка Казахстана Данияра Акишева, уровень инфляции по итогам 2016 года не превысит 8%.