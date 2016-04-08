Саранск, 8 апреля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. В Мордовии до 30 мая планируют завершить работы по устранению недостатков на республиканских и межмуниципальных дорогах. В Саранске ремонт дорог завершится к 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики по итогам заседания, которое посвящалось работе дорожной отрасли в прошлом и текущем году.

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По словам главы ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» Валерия Резепова, в настоящий момент ямочным и выборочным ремонтом охвачены не все республиканские и межмуниципальные дороги, что связано с плохими погодными условиями. Но буквально через день в этом направлении начнется активная работа. На совещании отмечалось, что дорожникам необходимо шире применять современные технологии, благодаря которым не надо по несколько месяцев ждать хорошей погоды, доставляя немалые неудобства жителям республики, а бороться с нарушениями дорожного покрытия оперативно. Такие технологии существуют, например, применение холодного асфальтобетона.

По мнению председателя правительства Мордовии Владимира Сушкова, внедрение новейших технологий — наиважнейшая задача. «Ямочный ремонт должен выполняться только качественно», — считает он. Планируется, что вскоре на разрушенных участках автодорог в республике могут появиться таблички с указанием организации-исполнителя работ и ее руководителя с номером телефона, а также сроки исполнения. Подобная мера должна послужить хорошим стимулом для ускорения ремонта.

В этом году объем дорожного фонда республики и муниципальных дорожных фондов составит 2,8 млрд рублей. В ближайшее время ожидается еще 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение строительства обхода Саранска, 300 млн — на строительство дороги по улице Строительная, которая свяжет Светотехстрой с Химмашем. 200 млн составит трансферт на строительство федеральных дорог. Таким образом, к 2,8 млрд Мордовия должна получить еще 1,8 млрд рублей.

Около 800 млн рублей в год из республиканского бюджет направляется на содержание дорог. После вложения средств дорога с твердым покрытием должна по нормативам служить 10 лет. Но зачастую этот срок значительно сокращается.

Сушков отметил, что в прошлом году дорожниками было освоено 5,8 млрд рублей. На эти средства введен в эксплуатацию участок обхода Саранска, главным элементом которого стала разноуровневая транспортная развязка «Клеверный лист» с путепроводом через дорогу Саранск-Кочкурово. Построены два объекта к Чемпионату мира по футболу в 2018 году: двухуровневая транспортная развязка на улице Красная, недалеко от строящегося стадиона, и новая дорога к аэропорту.