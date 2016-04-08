Каир, 8 апреля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил о достижении соглашения с Египтом для строительства моста через Красное море, передает Al-Arabiya.

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Монарх сделал такое заявление после встречи с президентом Египта Абдул-Фаттах Халилом Ас-Сиси. Стороны подписали инвестиционное соглашение на второй день визита Салмана в Каир.

«Я согласовал с моим братом его превосходительством президентом Ас-Сиси строительство моста, соединяющего две страны», — говорит Салман. «Этот исторический шаг соединить два континента, Африку и Азию, является качественной трансформацией, которая нарастит торговлю между двумя континентами до беспрецедентно высокого уровня», — добавил он. Ас-Сиси, в свою очередь, пообещал назвать мост в честь короля Салмана.

В общей сложности Саудовская Аравия и Египет подписали 17 инвестиционных соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Официальные представители сообщили, что общая сумма договоров достигает 1,7 млрд долларов. Их частью является также открытие университета и жилищных объектов на Синайском полуострове и одной электростанции.