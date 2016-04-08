Москва, 8 апреля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Москва стала более привлекательна для мирового туризма. По мнению экспертов, на рост потока иностранных туристов влияют колебания курса валют, из-за которых стоимость пребывания в столице стала гораздо дешевле.

Русская матрёшка

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета МТПП по туризму и гостиничному бизнесу Сергей Абрамов, несмотря на экономический кризис, как въездной так и внутренний туризм в столице развиваются.

«Частично из Европы и Америки сократился поток туристов. Тут безусловно работает отрицательная пропаганда. Однако, существующий пробел активно восполняют Китай и Вьетнам. К тому, же увеличился поток россиян», — сообщил эксперт, уточнив, что приток туристов из Китая увеличился на 15−20% относительно 2013−2014гг.

По его прогнозам, в ближайшие два года в столицу приедут на 5−6% китайцев больше, чем в 2016-м.

Абрамов также сообщил, что в городе продолжается процесс сертификации отелей к Чемпионату мира по футболу 2018. При этом гостиницы не спешат оформлять новые документы. «Сертификация рассчитана на 3 года, следовательно, они успеют ее оформить», — пояснил он.

На сегодняшний день город Москва является одним из лидеров по соотношению цена-качество в Европе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании Хотелбук Сервис, Алексей Крылов.

«Если еще 5−7 лет назад Москва имела имидж самого дорогого места, больше ориентированного на бизнес-туристов, то сегодня самые шикарные рестораны и отели открыты именно для путешественников. Потому что санкции привели к тому, что бизнес-туристы, на кого ориентирована туризм-индустрия сейчас немножно отказались. И на их место приезжают туристы, которые за 100−150 долларов получают услуги, качество которых в 2−3 раза дешевле», — отметил он.

Крылов пояснил, что существует два ключевых рынка: европйский и азиатский. Практически год назад добавились два новых пласта, которые генерируют огромное количество въездных туристов: это Индия и Китай. По его данным, китайцы в прошлом году уже перевалили за отметку в 100 млн, а индусы идут на несколько десятков млн. Что касается европейцев, то интерес к столице поубавился в 2014—2015 гг.

«Сейчас более менее все восстанавливается, и европейцев стала привлекать цена. То есть большой пласт туристов среднего класса может позволить себе приехать посмотреть Москву», — сообщил эксперт.

Напомним, ранее руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников сообщил, что в столице развивается событийный туризм. Кроме того, он отметил, что турпоток из числа иностранных туристов в город будет только возрастать. Число бронирований туров в Москву на июль-август 2016 года из-за рубежа увеличилось на 30%.