Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал арест в качестве меры пресечения для студента Сергея Косырева, подозреваемого в убийстве известного петербургского журналиста Дмитрия Циликина. Об этом сообщили сегодня, 8 апреля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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«Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Сергея Косырева, подозреваемого в совершении данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР.

Косырев арестован на срок до 1 июня 2016 года. Вопрос об избрании меры пресечения слушался судом в закрытом для прессы режиме по ходатайству следствия.

Как сообщалось, тело журналиста с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 31 марта после того, как Дмитрий Циликин несколько дней не выходил на связь с коллегами и друзьями. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство».

Утром 7 апреля в СКР сообщили о задержании подозреваемого — студента петербургского Гидрометеорологического университета Сергея Косырева.

По версии следствия, днем 27 марта 2016 года Косырев находился в гостях у Циликина, с которым ранее познакомился через Интернет. Между 54-летним журналистом и 21-летним студентом внезапно возникла ссора, в ходе которой Косырев ножом убил Циликина. После этого студент похитил ноутбук и кошелек потерпевшего и скрылся. Как сообщалось, Косырев уже дал признательные показания.

Позже стало известно, что Косырев был неравнодушен к ультраправой символике. Судя по тому, что он размещал на своих страницах в соцсетях, студент является приверженцем радикальных взглядов. В то же время непосредственный мотив преступления пока неясен.