Чебоксары, 8 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В Чувашии в I квартале 2016 года построено 936 квартир общей площадью 63,4 тыс. кв. метров (в I квартале 2015 года — 108,2 тыс. кв. метров). По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 41,4%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Чэн Цзинь. Стройка

Из них строительными компаниями введено 47,5 тыс. кв. метров жилья, что почти на 49,4% ниже уровня I квартала 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья: введено 47,46 тыс. кв. метров.

Жители Чувашии построили за три месяца 15,9 тыс. кв. метров жилья. Это на 11,6% больше по сравнению с январем-мартом 2015 года.

По данным ведомства, средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади домов квартирного типа (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 35 039 рублей. Это на 4,3% меньше к уровню января-марта 2015 года.