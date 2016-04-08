Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ продлило контракт с художественным руководителем Большого драматического театра им. Товстоногова Андреем Могучим. Об этом глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил на встрече с коллективом театра 8 апреля.

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«Вопрос решен. Работайте. Я желаю коллективу успехов, процветания, а мы будем помогать всем, чем сможем. Мы продлеваем контракт с Андреем Анатольевичем», — приводит «Интерфакс» слова Мединского на сегодняшней встрече с труппой БДТ в Петербурге.

Министр сообщил о получении обращений от коллектива театра и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в пользу продолжения работы Андрея Могучего в БДТ. При этом сам Мединский положительно оценил изменения, происходящие в театре. «БДТ вошел в число лучших федеральных театров России», — сказал министр культуры.

Как отмечает источник, в последнее время в СМИ появились предположения о назначении на место Андрея Могучего в БДТ Сергея Безрукова, Сергея Женовача или Рудольфа Фурманова.

Сотрудники БДТ направили письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой продлить контракт с нынешним художественным руководителем театра Андреем Могучим, срок которого истекает 14 апреля. На сегодняшней встрече с коллективом театра министр культуры не уточнил, на какой срок будет продлен контракт с Могучим.

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