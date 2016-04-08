Донецк, 8 апреля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности украинские войска 382 раза обстреляли позиции ДНР, совершив 52 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Всего противник выпустил 199 мин из минометов калибра 82 и 120-мм, 19 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152-мм, 17 танковых выстрелов. Также противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, за прошедшую неделю в результате неточных обстрелов ВСУ ранения получили восемь мирных жителей. «Потери среди личного состава ВС ДНР составили: один военнослужащий погиб и двое раненых. Украинские силовики, обстреливая территорию ДНР, стремятся заставить подразделения ВС ДНР отвечать на огонь с позиций ВСУ. Для этого украинские силовики выбирали в качестве целей, преимущественно, гражданские объекты. В результате таких ударов получили повреждения более сорока жилых и административных строений. Все преступления со стороны ВСУ зафиксированы следственными органами Генпрокуратуры ДНР для подготовки материалов уголовных дел и дальнейшей их передаче в международные организации. В свою очередь украинское военно-политическое руководство продолжает нагнетать обстановку в зоне вооруженного конфликта, выдвигая беспочвенные обвинения в адрес вооруженных сил ДНР в обстрелах украинских позиций. При этом приводят такое их количество (порядка 80 обстрелов за сутки), что похоже на ведение полноценных боевых действий, а не на режим прекращения огня», — считает Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР зафиксировала прибытие к линии фронта снайперов и корректировщиков огня из Польши и Сербии. «Наша разведка продолжает фиксировать факты поступления наемников в зону «АТО». Наибольшую озабоченность вызывает то, что среди приезжих порезвиться в зону «АТО» наемников есть представители из славянских стран. К примеру, в район Марьинки перебросили 21 снайпера из Польши, под Авдеевку снайперов и корректировщиков огня из Сербии», — рассказал Басурин.

В свою очередь 8 апреля начальник Главного управления Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин сообщил, что сегодня ВС ДНР нанесли артудар по жилым кварталам Авдеевки. В результате обстрела погибла женщина 1945 года рождения. По его словам, женщина во время обстрела находилась в огороде на территории своего домовладения по ул. Куйбышева, 15.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий погиб один солдат ВСУ, 12 военнослужащих получили ранения.