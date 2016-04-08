Луганск, 8 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум.



topwar.ru Т-64

7 апреля, в с. Калиновка (Луганщина) украинские войска шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом 8 апреля информирует оборонное ведомство ЛНР, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что подразделения ВСУ произвели более 100 выстрелов из минометов калибра 120-мм, а также вели огонь из автоматических и противотанковых станковых гранатометов. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики продолжают перебрасывать технику и личный состав к линии соприкосновения. «ВСУ продолжают нарушать условия пребывания военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также используют режим прекращения огня для наращивания своего военного потенциала в зоне так называемой «АТО». В районе населенного пункта Счастье было замечено движение танков Т-64, прибывших из ремонта из населенного пункта Старобельск. Также в район населенного пункта Луганское прибыло неустановленное количество военнослужащих для пополнения численности личного состава 54-й бригады ВСУ», — рассказал Марочко.

Он назвал провокацией закрытие украинской стороной единственного на Луганщине пункта пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской. «Это как раз в преддверии пасхальных праздников, а также сезона, когда люди смогут хоть немного заработать денег. Ранее мы говорили, что 31 марта глава военно-гражданской администрации Луганской области Георгий Тука уже проводил подобную пиар-акцию, открыв пункт пропуска в населенном пункте Золотое в одностороннем порядке, и в этот же день они его закрыли. Данные провокационные действия еще раз доказывают, что украинская сторона не соблюдает мирные соглашения, не собирается решать конфликт мирным путем и прилагает все усилия к его обострению, провоцируя не только военнослужащих Народной милиции, а также и мирных граждан, пытающихся попасть домой», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаб «АТО» анонсировал закрытие КПВВ «Станица Луганская» на 8 апреля. Украинские войска пояснили свои действия регулярными обстрелами ВС ЛНР прилегающей к КПВВ территории, что несет угрозу жизни мирных жителей.