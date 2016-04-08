Рига, 8 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. 7 апреля состоялось официальное открытие автомобильного пункта пропуска «Виентули» на российско-латвийской границе. Сообщает LETA со ссылкой на страницу посольства России в Латвии в Facebook.

ИА REGNUM

Работы по проекту «Реконструкция ТПП «Виентули» и обустройство ТПП «Брунищево» выполнены в рамках Программы приграничного сотрудничества «Эстония — Латвия — Россия» Европейского инструмента соседства и партнерства.

Российскую делегацию на торжественной церемонии возглавлял руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов. С латвийской стороны — генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Инара Петерсоне, директор Таможенного управления СГД Латвии Сандра Карклиня-Админе.

Как отметили в посольстве РФ, обновленный пункт пропуска позволяет качественно, в комфортных условиях и с более высокой степенью безопасности обслуживать пересекающих границу туристов, бизнесменов, жителей приграничных территорий.