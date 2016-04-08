Багдад, 8 апреля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри поддерживает усилия иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади по решению внутриполитического кризиса в Ираке, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джинн

Он подчеркнул необходимость «единого и жизнеспособного правительства» в борьбе против «Исламского государства». Керри пообещал 155 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи США Ираку.

«Необходима стабильность. … Важно как можно скорее создать единое и жизнеспособное правительство, чтобы не препятствовать этим операциям (против ИГИЛ)», — говорит госсекретарь.

При этом, как отметил Керри, США не собираются вмешиваться в решение спора между шиитскими религиозными деятелями и центральным правительством. «Мы не будем играть роль в этом», — отметил он. У главы американского МИД «нет сомнений» в том, что аль-Абади настроен на создание «сильного правительства» и проявит лидерство перед лицом политических сложностей.

Государственный департамент отметил также успехи американской коалиции в борьбе против ИГИЛ. «Дни Даиша сочтены», — говорит Керри. «Мы преуспеем. И свидетельства на земле подтверждают, что нам фактически удается это сделать», — добавил он.

По информации госсекретаря США, в ходе боев «Исламское государство» потеряло 40% своей территории, а доходы от продажи нефти сократились почти на треть.

Несмотря на успехи, США не планируют отправлять дополнительные военные подразделения в Ирак. «До настоящего времени премьер-министр Абади не просил отправить новые войска, и мы не обсуждали это», — добавил Керри.