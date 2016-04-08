Москва, 8 апреля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Несмотря на то, что могут быть закрыты опасные шахты, скоропалительных решений по угольной отрасли не будет, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на четвертом итоговом заседании расширенной коллегии Министерства энергетики РФ. По его словам, несмотря на сложности в экономике, угледобывающая промышленность будет все равно модернизироваться, «все компании готовы по-новому мыслить». Вице-премьера поддержал министр энергетики РФ Александр Новак, отметив, что главная задача, которая сегодня стоит перед угольными предприятиями — повышение конкуренции.

уголь-трейд.рф Приоритет на уголь

Сегодня угольная промышленность России является одной из системообразующих, отраслей. Твердое топливо — это еще и важнейший экспортный товар для России. По данным ЦДУ ТЭК, наша страна занимает 6 место в мире по добыче угля, ее доля составляет 4,5 процента от общемировых показателей. И даже сегодня, когда отмечается спад на энергоносители, угольщики только наращивают продажу угля на внешних рынках. Так, например, в прошлом году экспорт угля увеличился на 4 процента, отметил, выступая на коллегии, Александр Новак.

«Сегодня потребности экономики страны в угольной продукции удовлетворяются в полном объёме», — отметил министр энергетики, выступая в Новокузнецке на совещании, посвященном состоянию угольной промышленности. Так, в прошлом году поставки угля на внутренний рынок, по данным ЦДУ ТЭК, составили 179 млн тонн. В целом, по итогам прошлого года объем добычи угля составил 373,4 млн тонн, что на 4,2 процента больше, чем в 2014 году.

Отрасль успешно развивается, невзирая на всевозможные катаклизмы. Даже несмотря на то, что прошлый год был не самым простым для российской угольной промышленности — потребление энергоносителя внутри страны по целому ряду причин сократилось, а цены на мировом рынке практически достигли минимальных значений — угледобывающая промышленность продолжает развиваться. По словам премьера Дмитрия Медведева, растет не только добыча угля, но и модернизируются действующие и вводятся новые мощности. Показателен пример Кузбасса — одного из лидеров мировой угольной промышленности. В 2015 году в Кемеровской области были введены в строй сразу две современные обогатительные фабрики: Калтанская-энергетическая производительностью 3 млн тонн и Каргайлинская с проектной мощностью 1,5 млн т концентрата в год.

Сегодня резерв производственных мощностей оценивается в объеме около 60 млн тонн. Впервые за много лет в 2015 году вырос спрос со стороны энергетиков Восточной Сибири, однако тенденция падения внутреннего спроса на уголь сохраняется.

В этой ситуации, как говорят сами угольщики, достаточно им просто не мешать, не увеличивая нагрузку на отрасль. Всевозможные дополнительные обременения будут являться для угледобывающей промышленности тяжелым балластом.

Однако перед самым открытием XXI Климатической конференции ООН в Париже вдруг прозвучало предложение ввести углеродный сбор. С открытым обращением к конференции ООН выступили главы Франции, Германии, Канады и ряда других государств, Всемирный банк и МВФ. Эта инициатива была преподнесена в качестве «эффективного» способа снизить вредные выбросы введением глобального сбора на выбросы углерода, начиная с $15 за тонну. Вслед за тем предложения о введении углеродного сбора прозвучали и в России: вопрос даже обсуждался на заседании Комитета по экологии и природопользованию РСПП. Но ведь подобные новации серьезно подорвут позиции ТЭК, подставят под удар многие успешно развивающиеся предприятия. Попросту мы сами создадим себе проблемы. И главное — ради чего?

Ведь на самом деле Парижское соглашение не призывает отказаться от добычи и использования нефти, газа, угля, а декларирует сокращение выбросов парниковых газов. Причем, сегодня на Россию приходится всего 4 процента выбросов парниковых газов в общемировом объёме.

Опрошенные нами эксперты уверены, что таким образом некоторые пытаются экологию сделать разменной монетой в борьбе за доступ на рынок углеводородного сырья развивающихся стран. «Предлагаемый сбор касается не только угольной отрасли, но и металлургии, которая тоже выбрасывает в атмосферу СО2, — пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, — На самом деле продукция распада в той же животноводческой отрасли тоже содержит диоксид углерода». По его словам, если будет введен подобный сбор, это очень больно ударит, прежде всего, по экономике угледобывающих регионов.

Глава Кемеровской области выступил с резкой критикой таких нападок на угольную промышленность, о чем прямо заявил на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о перспективах развития угольной отрасли. Аман Тулеев уверен, что на предстоящем подписании парижского соглашения в первую очередь надо помнить о национальных интересах и не идти на поводу у западных лоббистов.

Без угля экономике страны не выжить, ведь твердое топливо является составной частью устойчивого энергобаланса, надежным источником поступления валюты и налогов в бюджет. Для большинства развивающихся экономик уголь остается приоритетным топливом для обеспечения людей электроэнергией и повышения качества жизни. «Угольная энергетика является самой дешевой, доступной и безопасной, — уверен президент «СУЭК» Владимир Рашевский. — Современные угольные станции, которые строятся последние 20 лет, — это образец высоких технологий, эффективности и экологичности. Поэтому такие крупные и густонаселенные страны как Южная Корея, Индия, Вьетнам, Индонезия, Турция, Малайзия, ЮАР и многие другие планируют массовые вводы современных, экономически и экологически эффективных угольных электростанций».

Поэтому предложить обложить углеродным сбором добычу нефти, газа и угля — значит попросту подорвать экономику угледобывающих предприятий. Это приведет не только к ухудшению показателей эффективности отдельных компаний, а негативно отразится на всей промышленности страны. Остается непонятным, почему Россия должна пойти по пути добровольного разрушения так крепко стоящей на ногах отрасли и сдавать свои позиции на мировой арене.