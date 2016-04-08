Ижевск, 8 апреля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Председателем Удмуртпотребсоюза единогласно вновь переизбран член фракции «Единая Россия» в Государственном совете республики Рауф Каримов, который руководит организацией с 1990 года. Председатель правления Центросоюза России Людмила Зайцева, присутствовавшая на заседании представителей потребительских обществ Удмуртии, не возражала против процедуры переизбрания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского союза.

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В следствие избрания Каримова «было фактически аннулировано решение совета Центросоюза РФ от 6 апреля 2016 года об его отстранении от занимаемой должности». На заседании также присутствовали спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, зампред правительства Удмуртии Сергей Токарев и председатель постоянной комиссии регионального парламента по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

Напомним, 6 апреля Каримова отстранили от занимаемой должности. По итогам проверки КРУ Центросоюза России сообщалось, что он «разработал и успешно реализовал схему перераспределения доходов в пользу своей семьи и приближенных ему лиц». В частности, зафиксированы многочисленные факты сделок, совершенные не только Каримовым, но и другими руководящими лицами по незаконному отчуждению имущества, принадлежащего республиканскому потребсоюзу. В числе имущества, которое продавалось по заниженным ценам членам семьи Каримова, в документах Центросоюза упоминаются рынки в Ижевске, Сарапуле и Воткинске, здания магазина, столовой, плодоовощной базы и другие объекты недвижимости.

Также сообщалось, что ранее прекращенное уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») возбуждено вновь.

Однако, как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртпотребсоюзе сочли итоги проверки «надуманными и бездоказательными». «Большинство из приведенных примеров продажи недвижимого имущества не имеют никакого отношения к Удмуртпотребсоюзу за проверяемый период и описываются события 20-ти летней давности», — отметили в организации. Многие факты хозяйственной деятельности организации «искажены либо неверно истолкованы, несмотря на то, что проверяющим были предоставлены все имеющиеся материалы».

При этом в МВД Удмуртии подтвердили возобновление уголовного дела по факту хищения имущества участника ООО, входящего в «Удмуртпотребсоюз». Предположительно, сумма ущерба, причиненного организации, превышает 8 млн рублей.