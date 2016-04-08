Чебоксары, 8 апреля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. На 1 апреля в Чувашии задолженность по заработной плате составила 36,3 млн рублей и возросла за месяц почти на 16,5 млн рублей (на 83,2%). Такие данные опубликовал Чувашстат со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

industrialconflicts.ru Долги

Вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, составили 13,5 млн рублей (или 37,2%). Больше всего долгов по зарплате приходится на организации обрабатывающих производств (83,8%).

Возросла численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате. Если на начало года их было 408, по итогам января — 603, в феврале их число достигло 760 человек, а в марте долги образовались перед 2228 работниками.

На 1 апреля задолженность по зарплате отсутствовала в 18 районах и Шумерле. Наибольший размер долгов приходится на Чебоксары (15,9 млн рублей, или 43,9%) и Канаш (15,6 млн рублей, или 43%).