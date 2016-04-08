Рига, 8 апреля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Сейм Латвии сумел внести нужные изменения, чтобы в результате принятия поправок к Уголовному закону, направленных на предотвращение угроз «гибридной войны», не нарушались права человека, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, сообщает портал Mixnews.lv.

funnypicture.zoda.ru Свобода слова

По его словам, дискуссия о данных поправках в парламенте идет в правильном направлении. «В ходе дискуссий в Сейме были найдены подходящие формулировки, чтобы в результате принятия данных поправок не нарушались нормы прав человека. Поэтому предложенные поправки к Уголовному закону будут соответствовать как требованиям Конституции, так и международным стандартам в области прав человека. Сейчас мне пока не нужно оценивать эти поправки, но, наблюдая за дискуссией в Сейме, я вижу, что она идет в правильном направлении — выслушиваются мнения различных экспертов, и в поправки вносятся соответствующие изменения. Окончательное заключение о данном законопроекте я смогу предоставить только после того, как его утвердит Сейм и он окажется у меня на столе. Однако это будет только после голосования в парламенте», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 года Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за антигосударственные действия в формате так называемой «гибридной и информационной войны». В частности статья 80-я будет звучать так: «Деятельность, направленная против государственной независимости Латвийской Республики или ее суверенитета, или деятельность, направленная на разрушение ее территориального единства, свержение государственной власти или изменение государственного строя, — наказывается лишением свободы до восьми лет». В свою очередь президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что поправки к Уголовному закону о предотвращении угрозы гибридной войны нуждаются в переработке. Президент указал, что поправки необходимо переработать, потому что «не в интересах национальной безопасности нарушать Конституцию и свободу слова».

Свой комментарий также дал общественный активист и политический эксперт Владимир Линдерман: «Да, поправки к уголовному закону не были инициативой Вейониса. Но принятые незадолго до этого поправки к закону о национальной безопасности были именно его инициативой. И именно эти поправки, в которых по сути стерта граница между военным и мирным временем, стали основой для ужесточения уголовного закона. Все логично: если Латвия находится в состоянии «гибридной войны» с Россией, то и наказание для «предателей» должно быть приближено к условиям военного времени. Так что, президент несет ответственность за удушение гражданских и политических свобод. Это во-первых. А во-вторых, если поправки и подлакируют под «евростандарт», то незначительно. Возможно, уберут те пункты, которые могут ударить по самим латышским националистам или по нейтральным инициативам, не связанным с Россией, дискриминацией русских и т.п.».

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