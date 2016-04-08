Брюссель, 8 апреля, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В ближайшие две недели пройдет заседание Совета Россия — НАТО. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба штаб-квартиры альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он сообщил, что после консультаций с российской стороной, руководство НАТО договорилось провести заседание Совета НАТО — Россия на уровне послов.

«Эта встреча пройдет в ближайшие две недели в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — уточнил Столтенберг.

Также генеральный секретарь добавил, что Североатлантический альянс на заседании Совета Россия — НАТО собирается поднять вопрос украинского кризиса и выполнения Минских соглашений.