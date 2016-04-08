Рига, 8 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Служба госдоходов (СГД) Латвии направила журналистским организациям запросы на предоставление информации по данным панамской компании Mossack Fonseca, в которых фигурируют граждане Латвии, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Флаг Латвии

«СГД уже направило запрос балтийскому центру исследовательской журналистики Re: Baltica, готовится запрос и в International Consortium of Investigative Journalists, в распоряжении которого есть база данных», — отмечает пресс-служба СГД.

Ранее заместитель генерального директора СГД Каспарс Чернецкис заявил, что налоговая служба планирует оценивать материалы «Панамского архива» в сотрудничестве с европейской полицией (Europol). Предполагается, что информация, полученная в результате утечки в Mossack Fonseca, будет сопоставлена с данными, которые уже есть в распоряжении СГД, чтобы установить возможные нарушения закона.

Ранее стало известно, что услугами Mossack Fonseca могли пользоваться и граждане Латвии. В частности в документах упоминаются мэр Вентспилса Айвар Лембергс, предприниматель Айнар Гулбис и его сын, теннисист Эрнест Гулбис, новый инвестор airBaltic (национальная авиокомпания) Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, основатель сети ресторанов Lido Гунар Кирсонс и многие другие.