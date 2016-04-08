Белгород, 8 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В Белгороде апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда в отношении 70-летней пенсионерки, осужденной за мошенничество. Об это ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Виктор Васнецов. Баба Яга

Как установил суд, в мае 2014 года 70-летняя жительница Петрозаводска Вера Пендонен в городе Старый Оскол вела прием в качестве «астролога», обещая клиентам помочь в разрешении различных жизненных ситуаций. Посетителей она принимала в съемной квартире — регулярно к «астрологу» ходили шесть женщин. Клиентки посещали по несколько платных сеансов, в ходе которых Пендонен добивалась их расположения и предлагала для скорейшего достижения результата «очистить» и «зарядить» их личные вещи, ювелирные изделия и деньги. Переданное ими для проведения обряда имущество мошенница не возвращала. Таким образом, она похитила у обратившихся к ней женщин личные вещи и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей.

В судебном заседании Пендонен полностью признала свою вину. По ходатайству подсудимой приговор вынесен в особом порядке без проведения судебного разбирательства по делу. Суд приговорил ее к году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания суд учел не только неоднократные судимости женщины за аналогичные преступления, но и смягчающие обстоятельства, в том числе преклонный возраст и состояние ее здоровья. Потерпевшие не заявляли гражданские иски к мошеннице. Более того, трем из них она добровольно возместила причиненный ущерб.