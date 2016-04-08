Самара, 8 апреля, 2016, 18:07 — ИА Регнум. На фоне сотрясающих самарский истеблишмент скандалов губернатор Николай Меркушкин — член бюро Высшего совета «Единой России» заявил о своем желании участвовать в праймериз партии власти для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Самарской губернской думы по единому избирательному округу. Свое решение он объяснил тем, что хочет поддержать «ЕР» и помочь набрать партии власти как можно больше голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samara.er.ru Самарский губернатор Николай Меркушкин 8 апреля подал заявку на участие в праймериз «ЕР»

«Я принял решение пойти на выборы депутатов областной думы в связи с тем, что был принят закон Самарской области, где прописано, что партии смогут сформировать единый избирательный список с количеством кандидатов не менее трех, — прокомментировал глава области. — В этой тройке от «ЕР» будут те, кто хочет поддержать партии, которые смогут своим участием добавить голосов избирателей в день голосования. Здесь преследуется задача сформировать сплоченную команду, и я выдвигаюсь для реализации именно этой задачи».

По его словам, вся первая тройка единого списка от «ЕР» откажется впоследствии от депутатского мандата. Вторым человеком в центральном списке с большой долей вероятности станет исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «ЕР» Игорь Станкевич. По третьей кандидатуре, как выразился Меркушкин, понимание будет в ближайшие дни. «Первая тройка в «ЕР» — это флаг партии. Сам я по одномандатному округу выдвигаться не буду, буду работать в нынешней должности губернатора», — заявил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прием заявок от желающих принять участие в праймериз «ЕР» ведется с 15 февраля и завершился 10 апреля.

По состоянию на 8 апреля, поданы 76 заявлений от кандидатов для участия в выборах в Государственную думу РФ и 197 заявлений от кандидатов в Самарскую губернскую думу.