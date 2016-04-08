Тамбов, 8 апреля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поднялся на 10 позиций в рейтинге глав регионов, составленном компанией «Медиалогия», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Александр Никитин

В рейтинге губернаторов за март 2016 года руководитель Тамбовской области Александр Никитин с медиаиндексом 2138,85 поднялся на десять позиций и расположился на 45-м месте. За месяц СМИ упоминали его в 817 сообщениях.

В рейтинге глав регионов ЦФО тамбовский губернатор также переместился на одну строчку вверх и теперь занимает 8-е место. При этом по медиаиндексу он опережает почти всех коллег по Центральному Черноземью — губернаторов Липецкой, Орловской, Белгородской и Курской областей.

Первое место в рейтинге занимает мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Крыма Сергей Аксенов, третье — глава Чечни Рамзан Кадыров. Завершают список Роман Копин (Чукотский автономный округ), Алексей Орлов (Калмыкия) и Леонид Маркелов (Марий Эл).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 31 тысячи влиятельных источников — это телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2016 года.