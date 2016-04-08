Симферополь, 8 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Подача электроэнергии в Крым с материковой России с 11 по 17 апреля будет ограничена до 285 МВт, а может быть и вовсе прекращена из-за плановых ремонтных работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе ГУП РК «Крымэнерго» по ликвидации ЧС.

kerch-most.ru Энергомост в Крым

«В связи с выполнением плановых ремонтных работ по переустройству заходов КВЛ 220 кВ энергомоста на переходных пунктах «Крым» и «Кубань» вводится снижение оперативного лимита по Республике Крым и г. Севастополь в период с 00:00 часов 11 апреля 2016 года по 23:59 часов 17 апреля 2016 года. Так, лимит при перетоке будет составлять 285,0 МВт, оперативный лимит устанавливается в размере 687 МВт. В вышеуказанный период связь энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь с ОЭС Юга России будет осуществляться по одной КВЛ-220 кВ (КВЛ 220 кВ Тамань — Камыш-Бурун или КВЛ 220 кВ Тамань — Кафа 1 цепь)», — сообщили в «Крымэнерго».

Также в энергопоставляющей компании отметили, что «есть вероятность» аварийного отключения оставшейся в работе второй ветки энергомоста.

Как сообщало ИА REGNUM, первые две ветки энергомоста с Кубани в Крым начали работу в конце 2015 года, запуск ещё одной ветки «через нескольких дней» анонсировал 7 апреля президент России Владимир Путин. Четвёртая ветка энергомоста будет введена в строй до конца мая. Всего энергомост даст возможность поставлять в Крым электроэнергию в объёме до 800 МВт.

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