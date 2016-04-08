Москва, 8 апреля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Студенты Тимирязевской академии продолжают бороться за право учебного заведения сохранить за собой опытные земли, которые решением правительственной комиссии решено передать под застройку, остановив 100-летний сельскохозяйственный эксперимент. Очередная попытка переговоров властей с научным сообществом закончилась публичными обвинениями замминистра сельского хозяйства РФ в незнании азов: последний не смог отличить сахарную свеклу от кормовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ru.wikipedia.org Тимирязевская академия

7 апреля заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов выступил перед студентами и преподавателями академии, представив правительственную точку зрения на вопрос отъема земель. Согласно опубликованной на Youtube записи встречи, в ответ студентка второго курса Тимирязевки попросила Хаутова ответить на профильный вопрос и пояснить, чем отличается сахарная свекла от кормовой. Ответ был размытым и не удовлетворил студентов. «Прекратите провокацию», — заявил замминистра.

«Вы не можете отличить сахарную свеклу от кормовой, вы даже не знаете какого она цвета. Как вы можете быть замминистра сельского хозяйства?» — возмутилась девушка. «Это все только благодаря Тимирязевской академии. Я приехала за 5 тысяч километров из Иркутской области учиться именно здесь, только ради того, чтобы получить лучшее образование», — представила источник своих знаний студентка.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года правительственная комиссия приняла решения передать часть опытно-экспериментальных полей академии под застройку, посчитав, что Тимирязевка неэффективно использует выделенную землю. На заявления научной среды о том, что на земле уже сто лет ведутся уникальные беспрерывные эксперименты власти не отреагировали. Академии предложено получить новые земли в Московской области, отказавшись от части московской территории. В поддержку Тимирязевки уже выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая России» и видные ученые страны. Известно, что общественники и активисты готовят митинг, чтобы максимально огласить происходящее.