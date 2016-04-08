Рига, 8 апреля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), получив отказ премьер-министра Мариса Кучинскиса от встречи, рассмотрит на заседании правления 14 апреля возможность проведения акций протеста, сообщает портал Mixnews.lv.

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Глава ЛАСВ Сармите Вейде заявила, что организация просила встречи с Кучинскисом, для обсуждения наболевших проблем в первичном здравоохранении. В письме премьеру ЛАСВ сообщила, что просила у министра здравоохранения Гунтиса Белевича конкретного ответа на ряд вопросов, в том числе об увеличении зарплат, компенсациях за закрытие практики и поддержке новых практик, но не получила ответа.

В свою очередь в ответном письме Кучинскис сообщил, что правительство сейчас активно работает над новым планом действий, и целесообразнее было бы провести встречу всех сторон (премьера, министра здравоохранения и врачебных организаций) после того, как это будет сделано. Только после этого, по мнению глав правительства, можно будет объективно судить о приоритетных путях улучшения ситуации и конкретных сроках.

По мнению Вейде, этот ответ заставляет думать о том, что решения наболевших проблем по-прежнему нет, и правительство тянет время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода начал консультации с партнерами, чтобы обсудить возможность проведения акций протеста. Как заявила представитель профсоюза Инга Рудзите, финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС.

«Тем не менее первые лица государства не считают, что ситуация чрезвычайная, и собираются сделать здравоохранение более доступным, но только для политической элиты. Раз правительство решило продолжать прежнюю политику уничтожения Латвии, профсоюзы не должны молчать», — заявил руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис.