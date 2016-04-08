Тамбов, 8 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. АгентствоFitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Тамбовской области в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+» с прогнозом «стабильный» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В». Также подтвержден национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «AA (rus)» со «стабильным» прогнозом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Андрей Рябушкин. Деревенская свадьба в Тамбовской губернии. 1880

Экономика Тамбовской области демонстрирует более высокие темпы роста, чем экономика страны, чему способствуют растущие сельскохозяйственный сектор и обрабатывающая промышленность. ВРП региона, по оценкам администрации Тамбовской области, повысился на 1,1% в 2015 году к предыдущему году, в то время как в стране, по оценкам Fitch, экономика сократилась на 3,7%.

Подтверждение рейтингов отражает неизменившийся базовый сценарий Fitch в отношении стабильных показателей исполнения бюджета области и умеренного прямого риска (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации агентства) в среднесрочной перспективе.

Рейтинги «BB+» отражают хорошие операционные показатели Тамбовской области, умеренный прямой риск с управляемым риском рефинансирования и текущий баланс, достаточный для поддержания показателя обеспеченности долга в соответствии со сроками погашения долга региона.

Fitch прогнозирует, что регион будет иметь хороший операционный баланс на уровне около 10% от операционных доходов в 2016—2018 ггодах, который будет подкрепляться развивающейся местной налоговой базой и стабильными текущими трансфертами из федерального бюджета, которые составляют около 40% от операционных доходов.