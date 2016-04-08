Грозный, 8 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. На дорогах Чеченской Республики отмечается улучшение аварийной ситуации. С начала 2016 года было совершено 54 дорожно-транспортных происшествия, в то время как за тот же период прошлого года их было зарегистрировано 105. Уменьшилось и число погибших в автоавариях. За три месяца на дорогах республики погибло 20 человек, за три месяца 2015 год — 31, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

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Причинами аварий по-прежнему являются превышение скорости — 13 ДТП, выезд на полосу встречного движения — 10, наезд на препятствия — 12 случаев. Об этом доложил секретарь Совета экономической и общественной безопасности ЧР Вахит Усмаев в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению безопасности дорожного движения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не ослаблять контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами. В профилактической работе, по мнению главы, должны участвовать не только сотрудники ГИБДД, но и духовенство республики.

Как отметил Кадыров, в республике отошла на второй план проблема угрозы терроризма, на первый план вышли «задачи более масштабного характера — обеспечение порядка во всех сферах жизнедеятельности региона». Одна из самых важных из них — усиление контроля за безопасностью дорожного движения.

Отметим, два года назад Рамзан Кадыров назвал высокий показатель смертности и травматизма на дорогах Чечни в результате дорожно-транспортных происшествий одним из главных проблемных вопросов. По словам чеченского лидера, «столько людей не погибало даже во время боевых действий». Как не раз отмечал Кадыров, водители, которые виноваты в гибели людей на дорогах в результате ДТП, ничем не отличаются от террористов ‑ и в том, и в другом случае их жертвами становятся ни в чем не повинные люди.