Греция, 8 апреля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Несмотря на протесты, сегодня Греция возобновила депортацию мигрантов со своих островов в Эгейском море обратно в Турцию, передает Associated Press. С острова Лесбос в турецкий порт на двух кораблях были депортированы около 124 человек.

metronews.ru Спасательный круг

Подписанная 18 марта сделка между Турцией и Евросоюзом вызвала большую критику со стороны правозащитников и самих беженцев. Тем не менее, с начала месяца стороны приступили к реализации пунктов договора о возврате нелегалов в Турцию и беженцев в Европу. С 4 по 6 апреля удалось вернуть 202 мигранта.

Активисты на острове Лесбос всячески препятствовали отправлению кораблей. Четыре из них прыгнули в воду, зацепились за якорь и держались в воде напротив носовой части судна. Греческая полиция арестовала нарушителей.