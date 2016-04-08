Москва, 8 апреля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Самые новые короткометражные мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» появились в свободном доступе. Работы режиссёров — мультипликаторов можно посмотреть в сети интернет на портале КиноПоиск. Как сообщают в пресс-службе киностудии, проект стартовал в рамках Дня российской анимации. Праздник традиционно отмечают в России 8 апреля.

Цитата из м/ф «Мама-цапля». реж. Марина Карпова. 2015. Россия Забота

«Идея проекта в том, чтобы показать зрителю новые фильмы, которые производятся сегодня в стенах киностудии. У каждого уже есть своя фестивальная история, кто-то был отмечен на фестивале в Суздале, кого-то взяли в конкурсную программу фестиваля в Анси… Все эти новинки ещё не были представлены нигде, кроме киносмотров, и мы решили выложить работы в открытый доступ с целью привлечения внимания зрителей к российской анимации», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «Союзмультфильма» Лилия Назарян.

Сегодня в свободном доступе 10 короткометражных работ, среди которых:

«Мама-цапля» Марины Карповой — лучший короткометражный мультфильм Суздальского фестиваля 2016 года;

— лучший короткометражный мультфильм Суздальского фестиваля 2016 года; «Даша и Людоед» Натальи Суринович ;

; «Белы медведи» Розы Гиматдиновой и Татьяны Киселёвой ;

и ; «Если б я капитаном был» Константина Щекина ;

; «Семь кошек» Руслана Синкевича , и другие.

Планируется, что проект будет расширяться и добавлять в открытый доступ новые мультфильмы.

«Сохраняя традиции и свою великую историю, сегодня «Союзмультфильм» продолжает развиваться, появляются новые талантливые мультипликаторы, новые идеи… Можно с уверенностью сказать, что студия возрождается», — комментируют в «Союзмультфильме», — «В прошлом году у нас было 160 минут анимации, это достаточно много. У всех выпускаемых фильмов есть фестивальные истории, работы режиссёров ездят в Болгарию, Швейцарию, Чехию и другие страны. Про объёмы и качество фильмов заговорили. Радуют отзывы критиков кино и их высокая оценка».

Напомним, в 2016 году киностудия «Союзмультфильм» празднует 80-летний юбилей. В течение всего года в Москве будут проходить выставки, показы старых и новых фильмов студии, образовательные программы для детей, мастер-классы, открытые лекции и многое другое.

Справка ИА REGNUM :

День анимации отмечается в России 8 апреля — именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида» биолога Владислава Старевича. Кукольная анимация про несчастную любовь из жизни насекомых имела огромный успех в России и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей техникой — при просмотре возникало ощущение, что демонстрируется не мультфильм, а уникальные натурные съемки.