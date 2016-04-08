Чебоксары, 8 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В этом году в Чувашии паводок предположительно пройдёт спокойно, третий год подряд ожидается маловодье. В условиях низкой воды ресурсов Чебоксарской ГЭС достаточно, чтобы избежать значительных подтоплений расположенных ниже по течению марийских населённых пунктов. Водное затишье привело к застройке ряда прибрежных территорий в Марий Эл, которые попадают в зону затопления при большой воде, что вызывает сильную обеспокоенность у гидроэнергетиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Особую тревогу вызывает ситуация в деревне Уржумка и селе Кокшайск Звениговского района Марий Эл, где активно осваиваются попадающие в зону подтопления участки возле рек. В Уржумке напротив старой части деревни стали появляться коттеджи — со слов жителей, за два года на некогда «чистом поле» построено более 100 домов. Между тем, старожилы вспоминают, как весной 1967 года река разлилась настолько, что жители другу к другу в гости не ходили, а плавали на лодках.

В Кокшайске, который в отличие от Уржумки подтапливает довольно часто (в последний раз это было в 2012 году, когда оказались подтопленными более 10 жилых домов), распродаются участки уже на территории (полуострове), которую за последнее столетие не раз затапливало полностью. «Здесь по сути дела пойма. Пойма во время половодья частенько заливается», — напоминает замруководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Марий Эл Александр Обухов.

Читайте также: Кокшайск (Марий Эл) подтопило

На Чебоксарской ГЭС отмечают, что данные участки обозначены в Декларации безопасности ГТС как зоны подтопления и затопления в сильное половодье. Данный документ согласовывается с руководством трёх регионов — Марий Эл, Чувашии и Татарии. «Руководство Марий Эл прекрасно знает, что эти территории подтапливаются и затапливаются при большой воде, и мы обеспокоены безопасностью проживающего там населения», — подчёркивает начальник отдела спецпрограмм Чебоксарской ГЭС Андриан Николаев.

Он отметил, что на подтапливаемых территориях запрещено строить новые населённые пункты без противопаводковых сооружений: «Мы, естественно задаём вопрос, почему новые дома там вообще появились. Считаю, что прежде, чем выделять эти земельные участки, надо было сначала построить инженерные сооружения, которые могли бы обезопасить людей».

Помощник прокурора Чебоксарской природоохранной прокуратуры Александр Дельман, оглядев издали новостройки, не стал комментировать законность их появления, отметив, что в настоящее время Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура не осуществляет надзор за территорией Марий Эл: «Я не могу вам ответить за них».

Гидроэнергетики продемонстрировали фотографии сильных наводнений прошлых лет, когда вода поднялась до кокшайского храма, который расположен на возвышении. В частности, одно из наиболее резонансных наводнений произошло в 1926 году: в архивах сохранились воспоминания о том, что Волга в Нижнем Новгороде «текла вспять» из-за мощного притока воды со стороны Оки. О последствиях большой воды напоминает отметка на стене храма. В Уржумке на скептические замечания жителей деревни о вероятности затопления энергетики напомнили недавние трагические события в Приморье, Крымске, Новосибирской области.

«100 лет не было такого, чтобы так затопило — на 101-м году это произошло. Местные жители там тоже не верили, что такое возможно. Никто не гарантирует, что будет завтра, на следующий год, через пять лет. Не надо исключать, что может произойти неконтролируемый паводок, когда наши гидротехнические сооружения не смогут сдержать воду, и тогда все эти территории будут подтоплены или затоплены», — говорит Андриан Николаев.

Продолжая тему, директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков констатирует, что серьезных паводков не было с 1980 года, что можно считать везением. «За весь период эксплуатации нам пока, скажем так, везёт, потому что не было даже паводка 10-процентной обеспеченности, то есть серьёзного паводка, встречающегося в среднем один раз в 10 лет, не говоря уже об 1-процентном (повторяемость в среднем раз в 100 лет и разрушительного по последствиям, — прим. ИА REGNUM). Но то, что он будет, — это несомненно, когда — никто не может сказать», — говорит главный гидроэнергетик Чувашии.