Реконструкция арены ЦСКА в Москве: фоторепортаж
Москва, 8 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Завершить все строительные работы на стадионе ЦСКА в Москве планируют до конца июня 2016 года, заявил журналистам генеральный директор ФК «ЦСКА» Роман Бабаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, новая арена вместимостью до 30 тыс. мест сможет принять в июле первый футбольный матч. На данный момент реконструкция завершена на 95%, уточнил он.
«Надеюсь, в течение месяца необходимые для ввода в эксплуатацию документы получим», — сообщил Бабаев.
Директор ФК «ЦСКА» добавил, что площадь футбольного комплекса составит почти 172 тыс. кв. м.
Как заявил на осмотре стадиона глава Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), в ближайшее время планируется принять закон о предоставлении льготы по земельному налогу на строительство спортивных сооружений. Льготная ставка составит от 20% стандартной ставки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Антон Жарков («Единая Россия») сообщил, что предполагаемая льгота позволит сэкономить на реконструкции стадиона ЦСКА около 30 млн рублей.