Москва, 8 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Завершить все строительные работы на стадионе ЦСКА в Москве планируют до конца июня 2016 года, заявил журналистам генеральный директор ФК «ЦСКА» Роман Бабаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион ЦСКА в Москве

По его словам, новая арена вместимостью до 30 тыс. мест сможет принять в июле первый футбольный матч. На данный момент реконструкция завершена на 95%, уточнил он.

«Надеюсь, в течение месяца необходимые для ввода в эксплуатацию документы получим», — сообщил Бабаев.

Директор ФК «ЦСКА» добавил, что площадь футбольного комплекса составит почти 172 тыс. кв. м.

Как заявил на осмотре стадиона глава Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), в ближайшее время планируется принять закон о предоставлении льготы по земельному налогу на строительство спортивных сооружений. Льготная ставка составит от 20% стандартной ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Антон Жарков («Единая Россия») сообщил, что предполагаемая льгота позволит сэкономить на реконструкции стадиона ЦСКА около 30 млн рублей.