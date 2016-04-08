Дамаск, 8 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Сирийские наблюдатели утверждают, что США удалось ликвидировать еще одного лидера «Аль-Каиды» в Сирии, передает Daily Mail.

cgtrader.com Беспелотник с оружием

Согласно базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека, египтянин по имени Рифай Ахмад Таха был убит в сирийской провинции Идлиб под ударами американских беспилотников.

Таха являлся одним из тех экстремистских групп, которые в 1997 году в древнеегипетском городе Люксор расстреляли 58 иностранных туристов. Он также был союзником Усамы бин Ладена в Афганистане.

В Египте родственник террориста на правах анонимности поведал, что жена и брат Таха получили известие о его гибели.

Пресс-секретарь Пентагона Матье Аллен заявил, что американские ЛА уничтожили сразу несколько боевиков, но военные все еще изучают результаты авиаударов.