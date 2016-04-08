Астана, 8 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. С 75,8 случаев на 100 тысяч живорожденных в 1990 году до 12,3 случаев по итогам 2015 года снизился показатель материнской смертности в Казахстане. Таким образом, ежегодный уровень снижения данного показателя составил 3,4%, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты.

Леон Жан Балиль Перро. Мать с ребёнком

«По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире до 2005 года ежегодный темп снижения материнской смертности составлял менее 1%, до 2008 года — 2,3%, к 2010 году — 3,1%. Таким образом, темп снижения материнской смертности в Казахстане соответствует международным рекомендациям», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

В подтверждение этому Министерство здравоохранения и социального развития приводит следующие статистические данные: в 1990 году показатель материнской смертности составлял 75,8 случаев на 100 тысяч живорожденных, в 2000 году — 48,6, в 2005 году — 40,5, в 2010 году — 22,7, в 2015 году — 12,3 на 100 тысяч живорожденных.

При этом отмечается, что вопросам снижения материнской и младенческой смертности, а также улучшения репродуктивного здоровья женщин в Казахстане всегда уделялось особое внимание.

«В результате проведенной работы в республике были внедрены международные стандарты и рекомендации Всемирной организации здравоохранения: эффективные перинатальные технологии, переход на критерии живорождения по международному стандарту, совместное пребывание матери и ребенка, партнерские роды, клинические протоколы, алгоритмы по основным патологическим нозологиям в соответствии с международными стандартами, пренатальный скрининг во время беременности и многое другое. Вышеперечисленные мероприятия позволили снизить материнскую смертность и выполнить цели и задачи тысячелетия», — резюмируется в сообщении.

Между тем, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, среди стран СНГ Казахстан занимает второе место по уровню снижения материнской смертности. Согласно отчету за 2015 год, наибольших успехов в этом направлении добилась Белоруссия: в 1990 году в этой стране было 33 случая материнской смертности на 100 тысяч рождений, а в 2015 — 4 случая на 100 тысяч рождений. Таким образом, уровень материнской смертности в Белоруссии по сравнению с 1990 годом снизился на 88%. Такой же низкий уровень смертности женщин, 3−4 случая на 100 тысяч рождений, отмечается в Австрии, Исландии, Финляндии, Польше, Швеции и Чехии.

Примечательно, что третьим среди стран СНГ по уровню снижения материнской смертности стал Таджикистан — на 70%, и лишь затем Россия — 60% (как отмечается в докладе ВОЗ, в России 25 лет назад при родах и беременности умирали 63 женщины из 100 тысяч, а в 2015 году — 25 из 100 тысяч. — Прим. ИА REGNUM ), Армения — 56%, Туркмения — 48,8%, Украина — 47% и Узбекистан — 33,3%.