Самара, 8 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. По состоянию на 1 апреля текущего года в очереди на улучшение жилищных условий состоит 253 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 26 инвалидов и участников войны. Такие данные озвучила во время видеоконференции в областном правительстве министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Курсанты Нахимовского училища отдают воинское приветствие Анатолию Голимбиевскому, мотористу эсминца «Сообразительный» — единственному выжившему из всей группы, первой принявшей бой в Цемесской бухте под Новороссийском. Набережная в Ленинграде. 1989 год

Вопрос об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны был самым последним на повестке дня. Министр Антимонова напомнила всем участникам совещания, что в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, инвалиды и участники Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем в приоритетном порядке.

По ее словам 5 апреля 2016 года на данные цели поступили средства из федерального бюджета в размере 223,2 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 181 ветерану. Все средства перечислены муниципальным образованиям.