Москва, 8 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В московский офис Азиатско-Тихоокеанского банка наведался спецназ. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники

Спецназ

Сообщается, что бойцы спецназа прибыли сегодня в московский офис Азиатско-Тихоокеанского банка, расположенный в здании по Вознесенскому переулку в центре Москвы.

По данным одного источника подразделение спецназа было вызвано после того, как сотрудники банка отказались впустить в офис полицейских, планировавших провести действия в интересах проводимого ими расследования.

По данным другого источника, у правоохранительных органов появились вопросы к Азиатско-Тихоокеанскому банку касательно обналичивания денежных средств и финансирования российской несистемной оппозиции.

Руководство Азиатско-Тихоокеанского банка никаких комментариев не давало.