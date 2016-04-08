Сосновый Бор, Ленинградская область, 8 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Новая автодорога свяжет город атомщиков Сосновый Бор в Ленинградской области с кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга. Предварительным проектом предусмотрено строительство четырех мостовых сооружений и трех развязок. Об этом сегодня, 8 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинградской атомной электростанции.

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Новая автодорога пройдет по направлению: Сосновый Бор — Ракопежи — Глобицы — Воронино — Лопухинка — Гостилицы — Петровское — Низино — КАД. Протяженность трассы — 49,5 км. Предварительным проектом предусмотрены четыре мостовых сооружения и три развязки.

Предпроектные работы по созданию новой автодороги велись с ноября 2015 года по апрель 2016 года за счет средств Ленинградской АЭС и концерна «Росэнергоатом».

«Областное правительство рассматривает данный проект как один из основных для развития региона. Предварительная стоимость объекта составляет более 17 млрд руб. Строительство займет 3−4 года. Мы рассчитываем на софинансирование как за счет областного бюджета, субсидий из федерального бюджета, так и за счет инвесторов, одним из которых является «Росатом», — сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству Михаил Козьминых.

По словам областного чиновника, в ближайшее время будет проведен конкурс на дальнейшее выполнение проектных работ, которые должны быть завершены к концу 2016 года. После этого определится окончательная стоимость строительства.

Необходимость строительства современной автотрассы, как отмечают в пресс-службе ЛАЭС, связана с активным строительством новых энергоблоков ЛАЭС-2, а также строительством в непосредственной близости порта Усть-Луга. При этом, по данным ГИБДД, Сосновый Бор уже сегодня занимает одно из лидирующих мест в России по числу зарегистрированных автомобилей на душу населения. Вместе с тем, проектная пропускная способность и состояние единственной трассы А-121, связывающей сегодня Петербург и Сосновый Бор, приводит к многокилометровым «пробкам».

«Для Росатома приоритет — развитие промышленной зоны. В новом проекте будут максимально учтены и увязаны планы по сооружению объездной автодороги, которая возводится в рамках строительства замещающих мощностей Ленинградской АЭС, и планы по развитию других территорий области», — отмечает директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Разработанный комплект предпроектной документации включает топографические и геологические изыскания, сведения о наличии инженерных коммуникаций, предварительный анализ структуры землепользования, наличия в зоне проектирования памятников культурного значения и археологических памятников, зон с особыми условиями использования, разработку планировочного решения будущей трассы, генеральный план и сводный сметный расчет.

Оптимальный вариант схемы прохождения дороги предварительно согласован в основных уполномоченных комитетах и организациях. Документы лягут в основу технического задания на дальнейшее проектирование дороги.