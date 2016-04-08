Липецк, 8 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Липецке на улице Адмирала Макарова на недостроенный храм Покрова Богородицы упал гусеничный кран, передает Gorod48. По словам свидетелей, это произошло в пятницу, 8 апреля, около 10:40.

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Башня крана упала в о место, где сейчас возводится второй этаж церкви. Пострадавших в результате ЧП нет. В качестве одной из версий произошедшего местные СМИ называют ошибку крановщика.

Строительство православного храма в Левобережном районе Липецка началось в 2006 году. В 2007 году архиерейским чином совершено освящение закладного камня в основание будущего храма. По данным Липецкой епархии, до 2014 года богослужения проходили в железнодорожном вагончике, а потом у прихожан появилась возможность проводить службы в цокольном этаже будущей церкви. Проект предусматривает возведение трехэтажного храма.