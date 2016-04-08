Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Суд в ближайшее время ознакомится с материалами уголовного дела в отношении начальника донской Госавтоинспекции Сергея Моргачева, отстраненного на время следствия. Полковник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили ИА REGNUM 8 апреля в региональном управлении СКР.

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Согласно материалам дела, в 2015 году экс-руководитель областного управления ГИБДД дал незаконное устное распоряжение подчиненным. В частности, инспекторы должны были за свой счет провести ремонт в двух помещениях для приема гостей, расположенных на втором этаже здания дорожной полиции, оснастить их мебелью, бытовой техникой. Озеленить и создать ландшафтный дизайн необходимо было на прилегающей к зданию ведомства территории.

Опасаясь санкций начальника за невыполнение приказала, сотрудники с задачей справились. На это было потрачено свыше 3 млн рублей. Но затем подчиненные решили своего начальника «сдать» и записали видеоролик, в котором рассказали, замаскировавшись, о распоряжении руководства.

По версии следствия, впоследствии глава ГИБДД дал распоряжение инспекторам демонтировать выполненные работы, чтобы спрятать мраморные подоконники, душевые кабины, паркетную доску, дорогую мебель и другие предметы интерьера.

По данному делу собрана достаточная доказательственная база, отметили в донском следкоме.

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