Ашхабад, 8 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Министерство железнодорожного транспорта Туркмении получило первую партию новых грузовых вагонов, произведенных на Украине, сообщило туркменское государственное информационное агентство.

Mikko J. Putkonen Грузовой вагон

По имеющимся данным, в республику прибыли 25 крытых вагонов и 25 полувагонов, предназначенных для транспортировки различных видов грузов, и тут же стали объектами «векового» обряда. «По сложившемуся веками национальному обычаю, новые вагоны, прибывшие в нашу страну, были обсыпаны мукой. Участникам состоявшейся по этому поводу торжественной церемонии было предложено традиционное туркменское угощение — той-пишме», — добавило госинформагентство.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2015 года состоялась встреча между вице-премьером Туркмении Сатликом Сатликовым и вице-премьером Украины Геннадием Зубко, в ходе которой стороны договорились о поставке 1500 украинских вагонов. Однако впоследствии было заключено соглашение, в котором количество поставляемых в Туркмению вагонов сократили в два раза — до 750 (375 крытых вагонов и 375 полувагонов).