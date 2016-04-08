Москва, 8 апреля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Теплая погода продержится до следующих выходных (16−17 апреля), заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, заморозков больше не будет.

Исаак Левитан. Мостик. Саввинская слобода. 1884

«В понедельник, 11 апреля, будет от +12 до +17 градусов. Погода установится почти как на выходных. До среды будет от +11 до +16 градусов. По предварительному прогнозу может быть только на следующих выходных попрохладнее, будет от +7 до +12 градусов. А так, вся неделя теплая», — сообщила Паршина.

Синоптик отметила, что ночная температура будет колебаться от +2 до +7 градусов. «Это уже майская погода. Температура выше нормы на 7−9 градусов», — пояснила она.

Напомним, по прогнозам синоптиков на выходных (9−10 апреля) в столице столбик термометра в дневное время покажет от +16 до +19 градусов тепла, переменная облачность, ветер переменных направлений. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов.