Черкесск, 8 апреля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Минюст Карачаево-Черкесии снял свои претензии к «Адыгэ-Хасэ». Все нарушения, выявленные в ходе проверок регионального общественного движения, были устранены, пишет «Интерфакс-Юг». Судебное производство по иску Минюста о ликвидации «Адыгэ-Хасэ» прекращено. Стороны пришли к мирному соглашению.

Архип Куинджи. Горы. 1895

Как сообщало ИА REGNUM, общественную организацию «Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент» Минюст республики обвинял в нарушении норм законодательства. С иском о ее ликвидации министерство обратилось в Верховный суд республики. Представлявший на суде интересы организации ее представитель Мухамед Черкесов выступил с ходатайством об урегулировании спора мирным путем.

Суд приостановил процесс по иску Минюста к общественной организации до 7 апреля. До этого срока «Адыгэ-Хасэ» должно было устранить все нарушения. Среди них, в частности, значились грубые нарушения при порядке созыва и проведения отчетно-выборного съезда «Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент» 27 июня 2015 года.