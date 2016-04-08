Хельсинки, 8 апреля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. На финляндской атомной электростанции «Олкилуото» зафиксирована утечка радиоактивных веществ в реакторную воду. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает Yle.

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Сообщается, что в реакторной воде обнаружены радиоактивные вещества, котороых там быть не должно при штатной работе энергоблока. Будут произведены ремонтные работы. На их время производство электроэнергии будет приостановлено.

В центре ядерной и радиационной безопасности STUK считают, что эта авария не представляет опасности для окружающей среды. Начальник отдела электропроизводства Микко Косонен назвал ситуацию неприятной, но не слишком серьёзной.

Он добавил, что за время работы станции такие ситуации случались порядка 40 раз.