Киев, 8 апреля, 2016, 17:17 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

На Украине после майдана катастрофически ухудшилось благосостояние граждан, в частности подорожала стоимость ЖКУ, снизились зарплаты и пенсии. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«Смешно думать, что скачки на майдане смогут приблизить Украину к Европе. Для нас это было очевидно. Мы видим, что прошло два года и жизнь в Украине катастрофически ухудшилась. Это отразилось на ценах на жилищно-коммунальные услуги, на уровне зарплат и пенсий. Коррупция стала еще выше, чем при предыдущих президентах. Многие вещи становятся очевидными и для Европы. Для простых граждан и политического бомонда стало очевидным, что Украина не достойна входить в разряд цивилизационных стран», — считает Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев допустил, что в ближайшие дни между президентом Петром Порошенко и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте будет организован контакт.

Он заверил, что Украина не будет пересматривать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. «Если будут изменения в сторону усиления и признания перспективы членства, мы готовы это рассмотреть, но никоим образом это не касается его ослабления или ревизии», — сказал Елисеев.

Напомним, 6 апреля в Голландии прошел референдум по вопросу СА. Окончательные итоги голосования будут объявлены 12 апреля. В то же время по предварительным данным, 61,1% голосовавших на референдуме высказались «против» СА с Украиной, «за» — 38%. Референдум был признан состоявшимся, поскольку был преодолен 30% барьер явки.