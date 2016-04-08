Калуга, 8 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Задолженность ряда юридических лиц Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области составляет в настоящее время почти 1,8 млн. рублей, сообщила 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда Нина Борисова.

nskbazar.ru Задолжность

По ее словам, площадь каждого такого помещения — от 100 до 1500 квадратных метров, а отдельные собственники владеют в многоквартирных домах несколькими такими нежилыми помещениями.

Практика показывает, что самые большие задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах имеют именно собственники нежилых помещений. Ведь площадь занимаемых ими помещений, как правило, более значительная в сравнении с квартирами.

Больше площадь — выше плата, но платят за нее собственники нежилых помещений не всегда неохотно. Долги растут и порой они исчисляются десятками тысяч рублей. Взносы на капитальный ремонт собственники нежилых помещений обязаны платить наравне с собственниками квартир. Ведь находятся они под одной крышей, которую нужно капитально ремонтировать, у них общий фундамент, фасад, лифты, подвалы, инженерные коммуникации.

С нарушителями платежной дисциплины Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области ведет претензионно-исковую работу. Вот почему, если в десятидневный срок задолженность в 1,8 млн рублей не будет погашена в добровольном порядке, то исковые заявления Фонда будут направлены в арбитражный суд.