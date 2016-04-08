Донецк, 8 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. На Украине декоммунизация не повлияла на улучшение уровня благосостояния граждан. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

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«Я бы мог их понять, если бы улучшалось качество жизни, повышались зарплаты с каждым снесенным памятником или переименованной улицей. А так это — побег от своего прошлого, стремление уйти от собственной истории, переписать ее в очередной раз. Но это не отражается положительно на уровне жизни граждан. Государство не может существовать без истории», — сказал Пушилин.

Он также считает, что местные выборы в ДНР и ЛНР должны пройти по стандартам ОБСЕ. «Чтобы можно было согласовать вопросы по выборам, мы требуем действовать согласно стандартам ОБСЕ. Это касается тех, кто принимает участие в выборах, информационного освещения, других технических моментов, в частности, обеспечения безопасности на выборах. Украинская сторона хочет чего-то другого и ссылается на свои внутренние законы. Но для нас основополагающим документом являются Минские соглашения, а также стандарты ОБСЕ», — отметил Пушилин.

При этом он сообщил, что руководство ДНР не против того, чтобы выборы прошли в первой половине 2016 года, но для этого необходимо подготовить законодательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что местные выборы на неподконтрольных Украине отдельных территориях Донбасса (ДНР и ЛНР) будут проведены после вывода из региона «российских войск и вооружения».

По его словам, выполнение Минских соглашений затягивается неконструктивной позицией России. «Для того чтобы выборы состоялись, надо чтобы Россия вывела «свои войска» с территории моей страны… Что «ваши солдаты» забыли на территории моей страны? И почему выборы являются важным вопросом для России?», — отметил Порошенко.

Напомним, 18 марта глава ДНР Александр Захарченко отметил, что в республике невозможно провести местные выборы по украинскому законодательству. Он считает, что выборы в ДНР должны пройти «по международным стандартам ОБСЕ».