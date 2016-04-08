Москва, 8 апреля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Москве на Большой Грузинской улице при проведении земляных работ были обнаружены скелетированные останки, возможно — человеческие. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

ИА REGNUM Неизвестность

Сообщается, что чей-то скелет был обнаружен во время проведения земляных работ на Большой Грузинской улице, прямо перед входом в Московский зоопарк. Сотрудники полиции изымают останки для передачи на экспертизу. Принадлежность костей пока не выяснена.

В зоопарке подтвердили факт нахождения костей. Уточнить их происхождение сотрудники зоопарка также не смогли. Там лишь заявили, что обратились в следственные органы и к археологам.