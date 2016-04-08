Калуга, 8 апреля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Город Балабаново стал лидером по вводу жилья в минувшем году в Калужской области. Здесь в эксплуатацию сдано 41,7 тыс. кв. м жилых помещений — шесть многоквартирных домов.

Фото Игоря Малеева Новый дом

Как сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM, в 2015 году в Боровском районе Калужской области сохранилась положительная динамика в сфере жилищного строительства: в эксплуатацию введено 122 806 кв.м. жилья. Рост к уровню 2014 года составил 117,3%. В настоящее время сформирован прогноз по воду жилья на территории района на 2016 год. Согласно данным, предоставленным компаниями-застройщиками, всего планируется ввести в эксплуатацию 21 многоквартирный жилой дом.

Жилой фонд соседнего, Малоярославецкого района составляет 1 млн. 840 тысяч кв.м. За последние пять лет в районе построено около 245 тысячи кв. м жилья. В 2015 году в районе введено в эксплуатацию более 56 тысячи кв. м.

Продолжается работа по реализации областной программы «Обеспечение жильем молодых семей», в рамках которой 251 молодой семье оказана государственная поддержка при решении жилищной проблемы. По региональной программе переселения из аварийного жилья в районе в 2016 году началось строительство двух девятиэтажных домов в микрорайоне Заря. В 2017 здесь планируется начать строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 110 тыс. кв.м.

Положительно оценив работу по реализации жилищного строительства на территории этих двух муниципалитетов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, отметил необходимость выполнения плана ввода жилья в 2016 году, соблюдения сроков строительства. «Несмотря на непростые экономические условия, плановый показатель по вводу жилья за прошедший год область выполнила — введено 795 тысяч квадратных метров жилья. Основная задача 2016 года, не снижая темпов строительства, — продумать все схемы, которые помогут сохранить положительные тенденции в жилищном строительстве, приобретенные за последние годы. Мы должны стремиться к ранее поставленной перед строительным комплексом задаче — выйти на один квадратный метр жилья на человека в год. Нельзя допустить, чтобы строительный комплекс начал деградировать. Слишком большой ценой достигнуты успехи», — подчеркнул Артамонов.