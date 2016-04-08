Минск, 8 апреля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. «В вопросе признания Крыма мы исходим из того, чей он сейчас де-факто», — заявил 8 апреля на пресс-конференции в Москве по итогам СМИД СНГ глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос о перспективах признания Крыма частью России.

ИА REGNUM

«Сейчас важно сохранить территориальную целостность остальной части Украины», — цитирует «Интерфакс» главу МИД Белоруссии.

Представитель официального Минска прокомментировал также проблемный вопрос, активно обсуждавшийся в постсоветской республике во время президентской кампании 2015 года: «Что касается размещения российской базы на территории Белоруссии, то нет смысла сейчас размещать дополнительные объекты на территории Белоруссии. Это не приведет к повышению безопасности в нашем регионе. У нас и так достаточно много различных баз и аэродромов, которые в любой момент могут быть востребованы, если это продиктует соответствующая обстановка».

«Если возникнет необходимость, в любом случае, можно вернуться к этому вопросу, но на данном этапе, нам кажется, что нет смысла говорить по вопросу размещения российской военной базы на территории Белоруссии. Пока вопрос на данном этапе закрыт. Но это не означает, что к нему нельзя будет вернуться в случае, если соответствующие обстоятельства изменятся, и мы вынуждены будем принимать какие-то адекватные меры реагирования», — цитирует РИА «Новости» разъяснения Макея.

Комментируя политику «белорусизации», частью которой является дерусификация, Макей заявил: «У нас два государственных полноправных языка. Мы должны развивать. Так сложилось исторически, что мы говорили на русском языке, белорусский язык — язык нашей нации. Мы должны развивать оба».

Глава МИД Белоруссии заявил также, что официальный Минск не теряет надежды добиться от Москвы скидки примерно на $10 за тысячу кубометров поставляемого в постсоветскую республику «Газпромом» российского газа. По его словам, переговоры продолжаются и есть перспектива достижения приемлемого для белорусской стороны варианта.

«Белорусский продовольственный оффшор», насыщающий Россию контрабандой, по мнению Макея, также не вина руководства Белоруссии. И «многовекторность» официального Минска — тоже не проблема: «Россия для нас главный стратегический партнер и союзник, но это не значит, что мы не должны развивать отношения с другими странами. ЕС — наш второй по значимости торгово-экономический партнер, но развивать отношения мы будем не в ущерб и не за счет РФ».

«Между Россией и Белоруссией в области внешней политики осуществляется самая тесная координация на системной основе, и каких-либо трений, недопониманий у нас с российскими коллегами нет», — констатировал Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко санкционировал проведение в Белоруссии политики «белорусизации», в рамках которой целенаправленно и системно уничтожается русскоязычная топонимика, ревизионизм господствует в официальной историографии, насаждаются нелепые политические мифы, преследуются активисты русского движения. При этом Россия оказывает щедрую помощь своему номинальному союзнику — экономическую, политическую и иную.