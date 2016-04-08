Ярославль, 8 апреля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Республика Чили хочет нарастить свое присутствие на ярославских рынках, заявил Полномочный Посол Республики Чили в РФ Хуан Эдуардо Эгигурен. В планах латиноамериканцев — представить в Ярославской области свою гастрономическую культуру.

В настоящее время Чили поставляет в Россию в основном продовольственные товары: вино, рыбу и морепродукты, фрукты, сыры, мясо, сухофрукты и орехи. Ярославская область стала первой в списке регионов России, которые представители республики планируют посетить с рабочими поездками. Регион вызвал интерес своей туристической популярностью, близостью к Москве и транспортной доступностью.

«Мы хотим представить не просто продукцию, а свою гастрономическую культуру. Надеюсь, что в скором времени мы наладим культурные и туристические связи. Мы считаем Ярославскую землю большим культурным достоянием России, достойным внимания туристов, и, конечно, будем рекомендовать чилийцам посетить Ярославль», — заявил Хуан Эдуардо Эгигурен в рамках встречи с правительством Ярославской области.

Руководство региона, в свою очередь, планирует продвигать в Чили товары машиностроительной, нефтехимической, фармацевтической промышленности.

«Наши взаимоотношения должны развиваться во всех отраслях: экономической, культурной, туристической и других. Мы заинтересованы во взаимном расширении поставок продукции, тем более что чилийские товары славятся своим высоким качеством. Уверен, они займут достойное место на полках ярославских магазинов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области Александр Шилов.